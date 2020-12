Chord Gitar Lagu Rembulan Malam Arief, Lirik Lagu Rembulan Malam 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Rembulan Malam dinyanyikan Arief.

Termasuk, lirik lagu Rembulan Malam dalam kunci gitar atau chord Arief.

Capo di fret 1

Intro C G Dm Am

C G Dm E



Am G

rembulan malam berbalut sepi

Dm Am

suasana dingin merayu hati

C G

cahaya di bulan ikut menghiasi

Dm Am

nuansa misteri menyelimuti

Intro F G Am

.

Am G.

hilang pandangan di dalam mata

Dm Am

bayanganmu menepi di angkasa

C G

entah berapa lama kau disana

Dm Am

sehingga diriku ingin bersua

Chorus

C G

korbankan diri dalam ilusi

Dm Am

hilangkan rindu yang membelenggu

C G

membuang waktu bersama mimpi

Dm Am

walaupun sepi takkan berlalu

C G

pada malam ku titipkan salam

Dm Am

untuk dirimu yang aku sayang

C G

semoga cinta kita kan abadi

Dm Am

sampai mati ku akan menanti

Int. C G Dm Am

C G Dm Am

C G Dm Am

C G Dm E

Ending C G Dm Am

C G Dm Am

C G Dm Am

C G Dm E

