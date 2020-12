Chord Gitar Lagu Bukan Superstar Project Pop, Lirik Lagu Bukan Superstar 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bukan Superstar dinyanyikan Project Pop.

Termasuk, lirik lagu Bukan Superstar dalam kunci gitar atau chord Project Pop.

Am F C G

Am F C G



Am F

andai aku pasha ungu

C G

semua wanita kan memburuku

Am F

bila aku ariel Peterpan

C G

kau yakin ngefans karna gua keren



Am F C G

Am F C G



Am F

sexy badannya mulan jameelah

C G

cantiknya seperti aku

Am F

giring nidji sahabat aku

C G

dekat denganku dialah aku