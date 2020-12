Chord Gitar Lagu Jeritan Hatiku Kalia Siska ft SKA 86, Lirik Lagu Jeritan Hatiku 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Jeritan Hatiku dinyanyikan Kalia Siska ft SKA 86.

Intro : Am Dm E Am E

Am Dm Am E

Am Dm Am E

Am

telah ku maafkan

Dm

ku coba tuk lupakan

G C

rasa sakit yang kini kau berikan

Dm

mencoba bertahan

Am

walau perih kurasakan

B E

demi keutuhan

Am

kau ulangi lagi

Dm

ku coba tuk mengerti

G C

kata maaf yang sama ribuan kali

Dm

selalu ku ikuti

Am

segalanya tlah ku ku beri

B E

tapi tak pernah kau berubah

Reff :

Am

ingin ku pergi

Dm

tapi tak bisa ku lari

E Am E

mencintamu butakan mata hati

Am

ingin ku lepas

Dm

tapi aku yang terhempas

E Am

bersamamu ku telan sembilu

G

namun ku yakin

C

pasti suatu saat nanti

Dm Am

engkau kan berubah

G

menjadi dirimu

C

seperti awal kita bertemu

Dm E Am

Tuhan dengarkan jeritan hatiku

Musik : AmDm E Am E

Am Dm E Am E