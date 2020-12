Gisel dan Gempi Ajak Wijin Rayakan Natal 2020, Acara Berlangsung Seru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Keseruan perayaan natal Gisella Anastasia. Wijaya Saputra nyamar menjadi santa.

Nuansa Natal 2020 masih jelas terasa.

Natal tahun ini berbeda pada tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi Covid-19.

Artis Gisella Anastasia memilih untuk merayakan Natal di rumah bersama dengan keluarga.

Tak lupa ada sang kekasih, Wijaya Saputra.

Wijin tampak mengenakan baju santa lengkap dengan jenggot putih panjang.

Saksikan video berita selengkapnya:

Dirinya turun dari tangga membawa karung berisi kado-kado.

Gempi yang mengetahui penyamaran Wijin lantas menarik jenggotnya.

Sementara itu Gisel dengan riang menyanyikan lagu We Wish You Merry Christmas.