Jadwal Liga Inggris Newcastle vs Liverpool, Crystal Palace vs Leicester City  

Jadwal Laga Liga Inggris pekan ke 16, Newcastle vs Liverpool- Man United vs Wolves

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Jadwal liga Inggris pekan-16 akan segera bergulir ada laga Crystale vs Palace Vs Leiceseter, Malam ini pukul 22.00 WIB.

Pertandingan Crystal Palace vs Leicester City Senin (28/12/2020) menjadi l;aga pembuka pekan 16 Liga Inggris, yang hanya berjarak tak sampai satu hari dari laga terakhir pekan 15.

Jamie Vardy dan kawan-kawan yang sedang tampil apik diprediksi mampu mengatasi perlawanan tim tuan rumah.

Pada pekan 15, Leicester City yang bermain melawan Manchester United Sabtu (26/12/2020) malam WIB bermain imbang 2-2.

Laga lainya yakni Newcastle vs Liverpool, kemudian Manchester United vs Wolves, dan Everton vs Man City.

Newcastle United akan kembali melakoni partai sulit kedua secara beruntun saat Liverpool mendatangi St. James Park pada Kamis (31/12) dini hari WIB.

Sebelumnya The Magpies sudah melakoni partai berat kontra Manchester City dan kalah 2-0.

Di sisi lain, Liverpool tentu memiliki ambisi untuk menutup 2020 dengan tetap bercokol di puncak klasemen Premier League, apalagi di laga terakhir di LIga West Brom Senin (28/12/2020) melawan Mo Salah Cs hanya bermain imbang 1-1.

Sehingga torehan tiga poin di laga ini tentu menjadi target penting buat skuad besutan Juergen Klopp.

Dalam lima kunjungan terakhir ke rumah Newcastle, The Reds memang hanya menghasilkan dua kali menang, dua kali kalah, dan sekali imbang. Namun, sepasang hasil positif itu terjadi pada dua kunjungan terakhir.