Jerry Andrean Juara MasterChef Indonesia Season 7

TRIBUNLAMPUNGCO.ID - Jerry Andrean jadi juara MasterChef Indonesia Season 7.

Jerry Andrean juara setelah tampil di Grand Final MasterChef Indonesia Season 7.

Jerry Andrean sukses mengalahkan Audrey Wicaksana.

Pelaksanaan Grand Final Top 2 berlangsung pada Sabtu dan Minggu, (26-27/12/2020) yang disiarkan melalui stasiun televisi RCTI.

Perbedaan score keduanya cukup tipis.

Jerry menang dengan total score 1074.

Sementara Audrey mendapatkan score 1064.

Melalui unggahan instagramnya, pemuda 24 tahun itu memamerkan potret memegang piala MasterChef Indonesia, Minggu (27/12/2020).

Dirinya menuliskan rasa bahagia dan bersyukur menjadi pemenang.

"Couldn't be happier and more grateful than this