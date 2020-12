Amanda Manopo Diterpa Gosip Miring dengan Arya Saloka, Dituding Pakai Jimat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dituding pakai jimat dengan Arya Saloka, Amanda Manopo buka suara.

Amanda Manopo mengaku bahwa saat ini ia tengah lelah dalam segala hal.

Aktris 21 tahun ini menyadari apa yang ia raih saat ini baik itu materi ataupun ketenaran, sebenarnya bukan itu yang ia cari.

Amanda mengaku tujuan hidupnya saat ini yakni menemukan cinta, dimana ia sudah mendapat cinta itu dari Billy Syahputra, pacarnya.

Ia mengingat dulu pernah berpacaran dengan beberapa pria termasuk kalangan artis,

Hanya saja, Amanda Manopo masih tak merasakan cinta sepetti yang ia rasakan bersama Billy Syahputra saat ini.

"Aku sudah pernah jatuh cinta, tapi disini (dengan Billy Syahputra) cinta itu terbalaskan,

Bukan bertepuk sebelah tangan, jadi kayak i give what i want, tapi aku belum dapat take nya", tutur Amanda Manopo di YouTube Pretty Woman.

Amanda Manopo podcast di YouTube Pretty Woman ID (Instagram)

"Karena aku orang yang susah jatuh cinta, susah untuk suka, tapi kalau untuk wawancara seperlunya, kalau untuk ngobrol, enggak aku bukan tipe orang kayak gitu". tambahnya.

Terkait isu miring dirinya dengan Arya Saloka, Amanda Manopo pun sangat menjaga agar pasangan masing-masing tidak ada yang tersakiti oleh dampak akting mereka di Ikatan Cinta

