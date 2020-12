Chord Gitar Lagu Sekarang Dari Ko Village Rap, Lirik Lagu Sekarang Dari Ko 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sekarang Dari Ko dinyanyikan Village Rap.

Termasuk, lirik lagu Sekarang Dari Ko dalam kunci gitar atau chord Village Rap.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Cinta yang Diam Ariel ft Difki Khalif, Lirik Lagu Cinta yang Diam

Baca juga: Download Lagu MP3 Melawan Hati Fiersa Besari, Streaming MP3 Melawan Hati

Intro : C G Am Em

F Em Dm G

.

C G

percuma kalau trus bersama

Am Em

tra mungkin.. tong dua bahagia

F Em

karna karna

Dm G

sa pu hati su banyak terluka

Reff :

C

sekarang dari ko

G

mo pilih bagaimana

Am

sa su tra bisa lagi

Em

untuk paksakan rasa

F

mana yang ko mau

Em

sa su pasti terima

Dm

jujur saja sa tra kuat

G

jika trus bersama



C

putus atau lanjut

G

itu dari ko saja

Am

su terlalu banyak

Em

sakit yang sa terima

F

sa ingin istirahat

Em

lepas dari semua

Dm

ingin lupa ko wajah

G

kisah juga tong crita

(C)

ho uwo

Int. C G Am Em

F Em Dm G

.

C

jang ko anggap

G

mudah bertahan deng ko

Am

sa pusing dengan ko

Em

pu tingkah tuh sio

F

sekarang ko sayang

Em

besok ko benci sa

Dm

ko pu sifat tuh yang

G

bikin sa menderita



C

sekarang terserah

G

ko mo pilih yang mana

Am

lanjut atau sampai sini

Em

itu dari ko saja

F

sa ingin lepas dari derita

Em

tra ada bahagia yang sa rasa

Dm

sa tra menyesal jika tong pisah

G

karna memang sa tra ada

(C)

merasakan sedikit pun bahagia

Reff :

C

sekarang dari ko

G

mo pilih bagaimana

Am

sa su tra bisa lagi

Em

untuk paksakan rasa

F

mana yang ko mau

Em

sa su pasti terima

Dm

jujur saja sa tra kuat

G

jika trus bersama

C

putus atau lanjut

G

itu dari ko saja

Am

su terlalu banyak

Em

sakit yang sa terima

F

sa ingin istirahat

Em

lepas dari semua

Dm

ingin lupa ko wajah

G

kisah juga tong crita.

(C)

ho uwo



C G

jang paksa hati jika memang

Am

sa bukan lagi yang ko senang

Em

haruskah ko bikin sa begini

F

terus dan terus sa ko sakiti

Em

sa pasrah sudah yang kan ko beri

Dm

rasa ni hancur ko tikam hati

G

apa mungkin sa yang terlalu dalam



C

lalu ko siksa tanpa ada beban

G

jika sekarang harus berpisah

Am

sa terima dengan lapang dada

Em

ko dengar sa, kalau saya

F

su tra nyaman dengan ko su lama

Em

karna ko selalu bikin sakit

Dm

luka ni dalam sa rasa pahit

G

macam virus sakit su menjangkit

(C)

mo rasa bahagia sungguh sulit



C

sekarang dari ko

G Am

sa terlalu cintakah memang sa bego

Em

luka yang dalam

F

ko kasih sa slalu tahan

Em

tapi sekarang

Dm

jujur sa tra mampu bertahan

G

sa pasrah deng apa

(C)

yang kan ko putuskan



C

luka su terlalu dalam

G

bukan satu kali ini sudah ulang-ulang

Am

ko mo bikin bagaimana lagi sa ikut

Em

ko bilang berubah tapi ternyata cukup

F

semua su redup ah jang paksa lanjut

Em

kalau su tarada rasa baik tong tutup

Dm

sakit yang sa rasa terlalu pedih

G

crita ni singkat boh terlalu sedih



C G

su terlalu sedih

Am Em

luka ni berlebih

F Em Dm G

ado.. ho o



Reff :

C

sekarang dari ko

G

mo pilih bagaimana

Am

sa su tra bisa lagi

Em

untuk paksakan rasa

F

mana yang ko mau

Em

sa su pasti terima

Dm

jujur saja sa tra kuat

G

jika trus bersama



C

putus atau lanjut

G

itu dari ko saja

Am

su terlalu banyak

Em

sakit yang sa terima

F

sa ingin istirahat

Em

lepas dari semua

Dm

ingin lupa ko wajah

G

kisah juga tong crita..

(C)

ho uwo..



Outro : C G Am Em

F Em Dm G

Itulah, chord gitar Sekarang Dari Ko dinyanyikan Village Rap, serta lirik lagu Sekarang Dari Ko dalam kunci gitar atau chord Village Rap. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )