Chord Gitar Lagu Sudahkah Eclat, Lirik Lagu Sudahkah

Intro : C Am F G

C Em

banyak yang bilang

F G

berdua lebih baik daripada sendiri

C Em

saat kau sedih

F G

ada sang kekasih yang mewarnai hari



Em Am

membuat wajahmu berseri

Em F G

merubah kelammu jadi pelangi



Reff :

C G/B

sudahkah kau temukan dia

Am Gm C

sudahkah kau menemukan dirinya

F Em

janganlah kamu lama lama

Dm G

menutup hati untuk dia

C G/B

sampai kapan kamu mencari

Am Gm C

yang lebih baik takkan pernah habis

F Em

mungkin dia teman baikmu

Dm G

yang hingga kini menunggumu

C F G

tuk membuka hati

C Em

banyak yang bilang

F G

berdua lebih baik daripada sendiri

(banyak yang bilang)

C Em

saat kau sedih

F G

ada sang kekasih yang mewarnai hari



Em Am

membuat wajahmu berseri

Em F G

merubah kelammu jadi pelangi



Musik : Dm Em F G

Dm Em F G



Reff :

C G/B

sudahkah kau temukan dia

Am Gm C

sudahkah kau menemukan dirinya

F Em

janganlah kamu lama lama

Dm G

menutup hati untuk dia

C G/B

sampai kapan kamu mencari

Am Gm C

yang lebih baik takkan pernah habis

F Em

mungkin dia teman baikmu

Dm G

yang hingga kini menunggumu

C G/B

sampai kapan kamu mencari

Am Gm C

yang lebih baik takkan pernah habis

F Em -Am

mungkin dia teman baikmu

Dm G

yang hingga kini menunggumu

(C)

tuk membuka hati



C Am F G

jangan lama-lama, jangan lama-lama

C Am F G

jangan lama-lama tuk membuka hati

Outro : C G Am Em

F

