Gading Marten Posting Foto Bareng Gempi, Tulis Pesan Menyentuh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Gading Marten unggah foto bersama anaknya, Gempita Nora Marten.

Tak lupa, mantan suami Gisel itu menuliskan pesan yang menyentuh.

Foto ayah anak itu diambil di sebuah pantai di Bali.

Diketahui, Gading Marten memilih menghabiskan malam pergantian tahun bersama anak perempuannya Gempita Nora Marten.

Momen kebersamaan ayah dan putrinya itu diunggah Gading di akun Instagram pribadinya, Kamis (31/12/2020).

Judul foto yang diunggahnya yakni "BYE 2020".

Mantan Suami Gisella Anastasia itu juga menulis renungan yang terjadi serta rasa bersyukur dapat melewati tahun 2020 yang penuh tantangan.

Tulisan Gading soal tahun 2020 itu disukai 387,042 netizen.

"Orang bahagia adalah orang yang bersyukur..Bukan tahun yang mudah untuk dilewati.. tapi bersyukur Tuhan kasih keluarga, sahabat, kesehatan, pekerjaan dan masih banyak lagi yang pastinya bisa kita syukuri...Menaruh doa dan harapan untuk 2021, semoga tahun depan dipenuhi cinta kasih... ALL IS WELL," tulis Gading.