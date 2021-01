Chord Gitar Diary Depresiku Last Child, Lirik Lagu Diary Depresiku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Diary Depresiku dipopulerkan Last Child.

Intro : C G Am F

C G Am F

C G/B Am G

malam ini hujan turun lagi

F Em

bersama kenangan yang ungkit

Dm G

luka di hati..

C G/B Am G

luka yang harusnya dapat terobati

F G C

yang ku harap tiada pernah terjadi..

F G

ku ingat saat ayah pergi

C G/B Am G

dan kami mulai kelaparan

F

hal yang biasa buat aku

G

hidup di jalanan..

F G

disaat ku belum mengerti

C G/B Am G

arti sebuah perceraian

F

yang hancurkan semua hal indah

G C -G-G

yang dulu pernah aku miliki..

Reff

C

wajar bila saat ini

Am -Bm-C

ku iri pada kalian

F

yang hidup bahagia berkat suasana

G

indah dalam rumah..

C

hal yang selalu aku bandingkan dengan

Am -Bm-C

hidupku yang kelam

F G

tiada harga diri agar hidupku

(C)

terus bertahan...

Musik C G Am F

C G/B Am G

mungkin sejenak dapat aku lupakan

F Em

dengan minuman keras

Dm G

yang saat ini ku genggam

C G/B Am G

atau menggoreskan kaca di lenganku

F Em

apapun kan ku lakukan

Dm G

ku ingin lupakan..

F G

namun bila ku mulai sadar

C G/B Am G

dari sisa mabuk semalam

F

perihnya luka ini semakin

G

dalam ku rasakan..

F G

disaat ku telah mengerti

C G/B Am G

betapa indah dicintai

F

hal yang tak pernah ku dapatkan

G C G-G

sejak aku hidup di jalanan..

Reff

C

wajar bila saat ini

Am -Bm-C

ku iri pada kalian

F

yang hidup bahagia berkat suasana

G

indah dalam rumah..

C

hal yang selalu aku bandingkan dengan

Am -Bm-C

hidupku yang kelam

F G

tiada harga diri agar hidupku

F Em Dm -C

terus bertahan

Int F Em Dm -C [2x]

F Em Dm G

Reff

C

wajar bila saat ini

Am -Bm-C

ku iri pada kalian

F

yang hidup bahagia berkat suasana

G

indah dalam rumah..

C

hal yang selalu aku bandingkan dengan

Am -Bm-C

hidupku yang kelam

F G

tiada harga diri agar hidupku

C

terus bertahan

F G

tiada harga diri agar hidupku

Am

terus bertahan

F G

tiada harga diri agar hidupku

(C)

terus bertahan

Outro C G Am F [2x] C

