Chord Gitar Lagu Januari Glenn Fredly, Lirik Lagu Januari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Januari dinyanyikan Glenn Fredly.

Termasuk, lirik lagu Januari dalam kunci gitar atau chord Glenn Fredly.

F G Am

Berat bebanku

F G Am

Meninggalkanmu

F G Am G C G F

Separuh nafas jiwaku...sirna

F G Am

Bukan salahmu

F G Am

Apa daya ku

F G Am G C

Mungkin benar cinta sejati

G F G F

Tak berpihak pada kita

Reff

F G C

Kasihku

G Am

Sampai di sini kisah kita

G F

Jangan tangisi keadaannya

C F G

Bukan karna kita berbeda

F G C

Dengarkan

G Am

Dengarkan lagu lagu rindu

G F

Melodi rintihan hati ini

C F G C

Kisah kita berakhir di Januari

G# D# G# D#

Slamat tinggal kisah sejatiku

C#

ooo pergilah

Musik : G# F# Fm F# Bb

Reff 2:

D# Bb Cm

Kasihku sampai di sini kisah kita

Bb G#

Jangan tangisi keadaannya

D# Fm Bb

Bukan kar'na kita berbeda

D# Bb Cm

Hoo…. dengarkan lagu-lagu ini

Bb G#

Melodi rintihan hati ini

D# Fm Bb D#

Kisah kita berakhir di Januari

Musik : D# Bb Cm Bb G# D# Fm Bb

D# Bb Cm

Hoo dengarkan lagu-lagu ini

Bb G#

Melodi rintihan hati ini

D# Fm G# G#

Kisah kita berakhir… berakhir… berakhir…

Bb D# B Cm Bb

Di Januari

G# Bb D#

Berakhir di Januari

