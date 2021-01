Chord Gitar Lagu Awas Jatuh Cinta Armada dan Lirik Lagu Awas Jatuh Cinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Awas Jatuh Cinta milik Armada.

Serta, lirik lagu Awas Jatuh Cinta dalam kunci gitar atau chord Armada.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Januari Glenn Fredly, Lirik Lagu Januari

Baca juga: Chord Gitar Akad Payung Teduh, Lirik Lagu Akad

Intro : Am Em F

Am Em F

Dm G

C F C

aku punya niat yang baik

Dm Fm C

coba ku ungkapkan padamu

C F C

berharap kamu kan menjadi

Dm Fm C

rencana besar di hidupku

F G

tapi kau bilang pergi sana

Am G F

kamu tak mau melihat diri ini

G

sela manya

Reff:

C -G/B Am

awas nanti jatuh cinta

Dm

cinta kepada diriku

F G

jangan-jangan ku jodohmu

C -G/B Am

kamu terlalu membenci

Dm

membenci diriku ini

F G

awas nanti jatuh cinta

C

padaku

Int Dm G

C F C

aku punya niat yang baik

Dm Fm C

telah ku ungkapkan padamu

F G

kau tetap bilang pergi sana

Am G F

kamu tak mau melihat diri ini

G

sela manya

Reff:

C -G/B Am

awas nanti jatuh cinta

Dm

cinta kepada diriku

F G

jangan-jangan ku jodohmu

C -G/B Am

kamu terlalu membenci

Dm

membenci diriku ini

F G F

awas nanti jatuh cinta padaku



Song: F E Am G

Dm Em F G



Reff:

C -G/B Am

awas nanti jatuh cinta

Dm

cinta kepada diriku

F G

jangan-jangan ku jodohmu

C -G/B Am

kamu terlalu membenci

Dm

membenci diriku ini

F G

awas nanti jatuh cinta

C

padaku

C -G/B Am

awas nanti jatuh cinta

awas jatuh cinta

Dm

cinta kepada diriku

cinta pada diriku

F G

jangan-jangan ku jodohmu

C -G/B Am

kamu terlalu membenci

Dm

membenci diriku ini

F G

awas nanti jatuh cinta

E Am

awas nanti jatuh cinta

-G F G

awas nanti jatuh cinta

Outro:

F Em Dm G C

padaku

Itulah, chord gitar Awas Jatuh Cinta milik Armada serta lirik lagu Awas Jatuh Cinta dalam kunci gitar atau chord Armada. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )