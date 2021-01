Chord Gitar Takkan Ada Cinta yang Lain Dewa 19 dan Lirik Lagu Takkan Ada Cinta yang Lain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Takkan Ada Cinta yang Lain dinyanyikan Dewa 19.

Am F G Em Am

haruskah ku ulangi lagi, kata cintaku padamu

F G

yakinkan dirimu

Am F G Em Am

masihkah terlintas di dada, keraguanmu itu

F G

susahkan hatimu

Reff

Am F G

takkkan ada cinta yang lain

F C G

pastikan cintaku hanya untukmu

Am F G

pernahkah terbesit olehmu

F C G

aku pun takut kehilangan dirimu

Am F G

ingatlah satu bait kenangan

Em Am F G

cerita cinta kita, tak mungkin terlupa

Am F G

buang semua angan mulukmu itu

Em Am F G Am

percaya takdir kita, aku cinta padamu

Bridge:

Bbm

akankah nanti

Bbm

terulang lagi

F Dm Am

jalinan cinta semu

Bbm Dm Em

dengarkan bisikkmu, bukalah mata hatimu

Intro

Am F G Em Am F G (2X)

Reff

Am F G

takkkan ada cinta yang lain

F C G

pastikan cintaku hanya untukmu

Am F G

pernahkah terbesit olehmu

F C G

aku pun takut kehilangan dirimu

