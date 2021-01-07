Breaking News:

Chord Gitar

Chord Gitar dan Video Terlalu Manis Slank

Simak, chord Terlalu Manis dinyanyikan Slank serta video Terlalu Manis. Lagu Terlalu Manis MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Video Terlalu Manis Slank
Tribunnews.com
Ilustrasi. Simak, chord gitar Terlalu Manis dan video Terlalu Manis dinyanyikan Slank. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord Terlalu Manis dinyanyikan Slank.

Termasuk, video Terlalu Manis di akhir tulisan ini.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Mawar Merah Slank, Lirik Lagu Mawar Merah

Baca juga: Chord Gitar Lagu Gosip Jalanan Slank, Lirik Lagu Gosip Jalanan

Lagu Terlalu Manis MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, lirik lagu Terlalu Manis dilengkapi chord gitar Terlalu Manis dinyanyikan Slank.

G C (x4)

G                   C
Kuambil gitar dan Mulai memainkan
Em                   F          C
lagu lama yang biasa kita nyanyikan
G                          C
Tapi tak sepatah kata Yang bisa terucap
Em                  F        C
Hanya ingatan yang Ada di kepala

G                   C
Hari berganti angin Tetap berhembus
Em                 F          C
Cuaca berubah daun-daun tetap tumbuh
G                   C
Kata hatiku pun tak pernah berubah
Em               F      C
Berjalan dengan apa adanya

#

D                  Am
Di malam yang dingin dan gelap sepi
D              Am        F     C
Benakku melayang pada kisah kita

Reff

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
chord Terlalu Manis
Terlalu Manis chord
chord gitar Terlalu Manis
Terlalu Manis MP3
Lirik Lagu Terlalu Manis
video Terlalu Manis
video musik Terlalu Manis
video YouTube Terlalu Manis
Terlalu Manis
Slank
chord Slank
Slank chord
Berita Terkait :#Chord Gitar
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Penampakan Mobil yang Ditumpangi Chacha Sherly saat Kecelakaan hingga Tewas, Ringsek Tinggal Separuh
Penampakan Mobil yang Ditumpangi Chacha Sherly saat Kecelakaan hingga Tewas, Ringsek Tinggal Separuh
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan