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Chord Gitar dan Video Terlalu Manis Slank
Simak, chord Terlalu Manis dinyanyikan Slank serta video Terlalu Manis. Lagu Terlalu Manis MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord Terlalu Manis dinyanyikan Slank.
Termasuk, video Terlalu Manis di akhir tulisan ini.
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Lagu Terlalu Manis MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.
Berikut, lirik lagu Terlalu Manis dilengkapi chord gitar Terlalu Manis dinyanyikan Slank.
G C (x4)
G C
Kuambil gitar dan Mulai memainkan
Em F C
lagu lama yang biasa kita nyanyikan
G C
Tapi tak sepatah kata Yang bisa terucap
Em F C
Hanya ingatan yang Ada di kepala
G C
Hari berganti angin Tetap berhembus
Em F C
Cuaca berubah daun-daun tetap tumbuh
G C
Kata hatiku pun tak pernah berubah
Em F C
Berjalan dengan apa adanya
#
D Am
Di malam yang dingin dan gelap sepi
D Am F C
Benakku melayang pada kisah kita
Reff
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