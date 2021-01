Chord Gitar dan Video Terlalu Manis Slank

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord Terlalu Manis dinyanyikan Slank.

Termasuk, video Terlalu Manis di akhir tulisan ini.

Lagu Terlalu Manis MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, lirik lagu Terlalu Manis dilengkapi chord gitar Terlalu Manis dinyanyikan Slank.

G C (x4)

G C

Kuambil gitar dan Mulai memainkan

Em F C

lagu lama yang biasa kita nyanyikan

G C

Tapi tak sepatah kata Yang bisa terucap

Em F C

Hanya ingatan yang Ada di kepala

G C

Hari berganti angin Tetap berhembus

Em F C

Cuaca berubah daun-daun tetap tumbuh

G C

Kata hatiku pun tak pernah berubah

Em F C

Berjalan dengan apa adanya

#

D Am

Di malam yang dingin dan gelap sepi

D Am F C

Benakku melayang pada kisah kita

Reff