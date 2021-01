Chord Gitar Lagu Dirantai Digelangi Rindu Exist, Lirik Lagu Dirantai Digelangi Rindu. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dirantai Digelangi Rindu dinyanyikan Exist.

Termasuk, lirik lagu Dirantai Digelangi Rindu dalam kunci gitar atau chord Exist.

Intro : Am E C E (2x)

Am Dm

Syahdu malam berlagu sepi

G Am

Mengiring gelisah dalam taman hati

Dm

Sendiri menanti kau kembali

G E F

Manja saat kau ada di sisi

Dm G

Karena cintaku padamu

F C

Dirantai digelangi rindu

Dm G

Sehingga diriku sanggup mengalah

E

Kepadamu...

Reff:

Dm G

Dosamu ku anggapkan debu

C Am

Bisa diterbang angin yang lalu

Dm G

Ku sedia memaafkanmu

F C

Walau rasa sakit di hatiku

Dm

Asal tulus cintamu

G E

Pahitku...rasa madu....

(*)

Am Dm

Pulanglah oh kasihku

G Am

Kurayu kepadamu

Dm G E

Janganlah diturutkan perasaan di hatimu

F Dm G F C

Siramilah duniaku yang semakin tandus dan gersang

Dm G

Dengan belaian cinta dan kasihmu

E

Duhai sayang...

Int : Am G C E (2x)

Kembali ke : Reff, (*)

Am

Oh pulanglah...

Outro : Am E C E (2x)

