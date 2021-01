Kapolres Way Kanan Pimpin Sosialisasi DIPA TA 2021 di Polres Way Kanan

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.Id, WAY KANAN - Polres Way Kanan melaksanakan Sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rencana Kerja Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA- K/L) dan Rendisgar Polres Way Kanan T.A 2021 bertempat di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung membuka dan memimpin kegiatan sosialisasi yang dihadiri Waka Polres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan, SH, MH. para Kabag, Kasat, Kapolsek Jajaran, Kasi, Paur Mintu setiap Bag, Sat dan Polsek jajaran Polres Way Kanan

Kapolres Way Kanan, menegaskan agar setiap bagian, fungsi maupun Polsek jajaran Polres Way Kanan untuk dapat menggunakan anggaran yang diberikan Negara ini dengan sebaik mungkin, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena itu, gunakan anggaran ini dengan cermat, cerdas efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Baik di bidang pemeliharaan kamtibmas, operasional maupun pembinaan organisasi.

"Di samping itu, jangan pernah lupa untuk membuat laporan pertanggung jawaban terkait anggaran yang digunakan,” ungkap Kapolres.

AKBP Binsar juga menegaskan kepada seluruh jajaran untuk tidak terlambat apalagi tidak membuat laporan pertanggung jawaban terkait DIPA serta para Kasubsatker agar terbuka kepada anggotanya dalam penggunaan anggaran.

Pada kesempatan itu Kapolres Way Kanan juga menekankan agar selalu menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tugas masing-masing.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kabag Ren Polres Way Kanan AKBP Alikoni.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)