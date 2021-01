SIARAN Langsung Piala FA Chelsea vs Morecambe, Nanti Malam Tayang Streaming di RCTI Plus

PHIL NOBLE / POOL / AFP

Ilustrasi Gelandang Chelsea AS Christian Pulisic (C) menjalani laga antara gelandang Liverpool Brasil Fabinho (kiri) dan bek Inggris Liverpool, Trent Alexander-Arnold (kanan) selama pertandingan sepak bola Liga Inggris antara Liverpool vs Chelsea di Anfield di Liverpool, pada 22 Juli 2020. Simak, siaran langsung Piala FA Chelsea vs Morecambe, nanti malam tayang via Link Live Streaming di RCTI plus.