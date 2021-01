Chord Gitar dan Video Aku Sayang Aku Chintya Gabriella

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Aku Sayang Aku dinyanyikan Chintya Gabriella.

Termasuk, video Aku Sayang Aku di akhir tulisan ini.

Baca juga: Chord Gitar dan Video Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti Anneth

Baca juga: Lirik Lagu dan Video Paman Datang Tasya

Lagu Aku Sayang Aku MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Aku Sayang Aku dilengkapi lirik lagu Aku Sayang Aku dinyanyikan Chintya Gabriella.

Int. F G Em Am

Dm..G..

C D

sekarang ku berbeda..

G C C-G/B

aku setegar karang..

F Em Am

tak apa salah cinta..

Dm G C -Gm

agar kubelajar..

Reff :

C -G -F G

te-ri-ma kasih masa lalu..

Em Am

kamu ajarku bahagia..

Dm

juga mengajarkan..

G C Dm Em

luka yang tak terlu..pa..kan..

Gm-C F G

ka-mu membuatku berbeda..

Bm E Am

bahagia bukan karnamu..

Dm G (F)

tapi karena.. Aku Sayang Aku ..

Musik : F..G..Em G Dm

Reff end:

Dm-G -F G

te-ri-ma kasih masa lalu..

Em Am

kamu ajarku bahagia..

Dm

juga mengajarkan..

F C Dm Em

luka yang tak terlu..pa..kan..

Gm-C F G

ka-mu membuatku berbeda..

Bm E Am

bahagia bukan karnamu..

Dm G C

tapi karena.. Aku Sayang Aku ..

Dm F G C

terima kasih masa lalu..

Berikut, video musik Aku Sayang Aku dalam chord Chintya Gabriella.

Itulah, chord Aku Sayang Aku dinyanyikan Chintya Gabriella serta video YouTube Aku Sayang Aku. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )