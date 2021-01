All New CBR150R Makin Berkarakter dan Lincah

PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan sepeda motor sport full fairing berperforma tinggi All New CBR150R dengan karakter racing yang mempunyai sejumlah daya tarik baru. Performa dan handling terbaik menegaskan kekuatan sepeda motor sport sejati, fitur lebih canggih, serta hadir dengan desain beraura big bike yang menciptakan kesan agresif sejak pandangan pertama.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan sepeda motor sport full fairing berperforma tinggi All New CBR150R dengan karakter racing yang mempunyai sejumlah daya tarik baru. Performa dan handling terbaik menegaskan kekuatan sepeda motor sport sejati, fitur lebih canggih, serta hadir dengan desain beraura big bike yang menciptakan kesan agresif sejak pandangan pertama.

Konsep ”Total Control” yang menjadi dasar pengembangan pada setiap bagian sepeda motor sport full fairing ini bermuara pada satu tujuan, yaitu menyuguhkan kendali penuh yang menyenangkan sesuai keinginan pengendara. All New CBR150R adalah jawaban perkembangan kebutuhan pecinta sepeda motor sport yang menyukai desain agresif, canggih, up to date, ringan, sekaligus lincah dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan.

Kelincahan model terbaru ini pun ditunjang dengan penyematan fitur terbaru assist/ slipper clutch dan inverted front suspension.

Presiden Director AHM Keiichi Yasuda mengatakan CBR150R adalah sepeda motor yang sangat nyaman. Saat menaikinya, pengendara akan mendapat feeling kelincahan dan mudah dikendalikan sesuai keinginan. Sepeda motor ini akan menjadi pilihan terbaiik untuk penggemar sepeda motor sport.

”Kami tertantang menghadirkan sepeda motor yang mampu memberi kebanggaan. Hanya dengan melihatnya, pengguna semakin yakin terhadap kecepatan dan kekuatan All New CBR150R. Berbagai fitur baru dan penyempurnaan di dalamnya sekaligus meningkatkan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Yasuda.

Johannes Loman, Executive Vice President Director AHM mengatakan bahwa generasi baru CBR150R menunjukkan komitmen besar perusahaan untuk tetap memberikan produk yang dicintai dan menjadi teman untuk meraih mimpi. Model terbaru ini disuguhkan bagi pecinta motor sport Tanah Air yang energik dalam aktivitasnya.

”Sepeda motor sport tak lepas dari dari perhatian kami sebagai produsen, termasuk hadirnya All New CBR150R yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan akan sepeda motor sport yang lincah dan performa tinggi.

Kami pun senantiasa memberikan layanan terbaik melalui jaringan penjualan dan servis yang tersebar di pelosok negeri,” ujar Loman.

Paket Desain

Paket desain All New CBR150R mempertahankan siluet bodi agresif dengan banyak sudut tajam.