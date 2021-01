Terkena Imbas Covid-19, Belum Setahun Bergabung Afiqah Diluluskan dari JKT48: Akan Terus Berjuang!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ada kabar mengejutkan datang dari Amamina Afiqah atau Afiqah JKT48 yang terkena imbas restrukturisasi di grup idol JKT48.

Hal itu karena pandemi Covid-19 yang mengguncang Indonesia.

Nama Afiqah melambung berkat penampilannya ketika menjadi bintang iklan saat masih kecil .

Baca juga: VIDEO Amanina Afiqah Bintang Cilik Iklan Oreo yang Kini Jadi Member JKT48

Kemudian pada 2019 lalu Afiqah memilih bergabung dalam Idol Group JKT48.

Afiqah di iklan Oreo (Internet)

Lewat unggahan di akun Twitternya, Afiqah mengaku kaget dengan keputusan manajemen meluluskan dirinya saat ini.

"Kaget ya? Iya sama aku juga kaget waktu dikasih tahu kalau aku tidak lama lagi di sini," ucap Aifqah dalam unggahannya dikutip Tribunnews.com, Selasa (12/1/2021).

"But hey look at the brigjt side, di JKT48 aku menemukan banyak hal yang belum aku ketahui dan aku pelajari untuk di luar sana," tuturnya.

Diluluskan dari JKT48, Afiqah enggan menyebut perjuangannya selama ini sia-sia. Ia merasa sudah berjuang sebaik mungkin bersama teman-temannya di JKT48.

"Bahkan aku bisa merasakan berjuang bersama teman-temanku dan bersama kalian (fans). Aku tidak akan mengatakan perjuanganku di sini sia-sia, thats a big no," ungkap Afiqah.

Baca juga: JKT48 Nyaris Bubar karena Pandemi Covid-19

Ia tak akan berhenti berkarya meski sudah diluluskan dari JKT48, Afiqah merasa potensinya masih bisa ia kembangkan di luar dari JKT48.