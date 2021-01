Chord Gitar dan Video Tentang Aku Kau Dan Dia Kangen Band

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Tentang Aku Kau Dan Dia dinyanyikan Kangen Band.

Termasuk, video Tentang Aku Kau Dan Dia di akhir tulisan ini.

Lagu Tentang Aku Kau Dan Dia MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Tentang Aku Kau Dan Dia dilengkapi lirik lagu Tentang Aku Kau Dan Dia dinyanyikan Kangen Band.

Intro : C..G..Am..Em..

F..C..Am..G..

C G

Selayaknya engkau tahu

Am Em

betapa ku mencintaimu

F C

Kau tenangkan ku

Am G

dari mimpi burukku..

C G

Selayaknya kau mengerti

Am Em

betapa engkau ku kagumi

F C

Kau telah tinggal

Am G

dalam palung hati..

Musik: C..G..Am..Em..

F..C..Am..G..

C G

Betapa hancur hatiku

Am Em

melihat engkau bersamanya

F C

Namun ku mencoba

Am G

tuk tegar menghadapinya..

C G

Jangan kau menangis lagi

Am Em

tak sanggup aku melihatnya

F C

Sekarang kau pilih

Am G

diriku atau dirinya..