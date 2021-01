Jadwal Liga Inggris Sheffield United vs Tottenham, Spurs di Atas Angin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Laga Sheffield United vs Tottenham Hotspur Liga Premier akan digelar di Bramall Lane, Minggu (17/1/2021) pukul 21.00 WIB

Laga Sheffield United vs Tottenham Hotspur bisa dibilang memiliki perbedaan mencolok.

Spurs yang berada posisi 6 klasemen dengan 30 poin dari hasil 8 menang 6 seri dan 3 kalah, akan bertandang ke markas Sheffield United yang diketahui masih berada di dasar klasemen.

Sheff berada di urutan 20 klasemen dengan 5 poin dari 1 menang, 5 seri dan 15 kalah.

Melihat posisi masing-masing tim di klasemen sementara, Tottenham layak diunggulkan untuk merebut tiga poin di Bramall Lane.

Di laga terakhir di liga Inggris, Sheffield United berhasil menang untuk pertamakalinya saat menjamu Newcastle dengan skor 1-0 lewat penalto Billy Sharp.

Kemenangan tersebut membuat The Blades di Premier League musim ini baru mencetak total sembilan gol dan sudah kebobolan 29 gol.

Sementara Tottenham Hotspur di laga terakhirnya, hanya bermain imbang 1-1 saat menjamu Fulham. Namun, secara keseluruhan, form pasukan Jose Mourinho masih lebih baik jika dibandingkan Sheffield United.

Hanya saja, Tottenham selalu gagal menang dalam empat laga tandang terakhirnya di Premier League.

Tottenham imbang 0-0 vs Chelsea, 1-1 vs Crystal Palace, kalah 1-2 vs Liverpool, dan seri 1-1 vs Wolverhampton.