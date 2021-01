Chord Gitar Seperti yang Kau Minta Pongki Barata, Video Seperti yang Kau Minta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Seperti yang Kau Minta dinyanyikan Pongki Barata.

Intro

C Am C Am

Verse 1

C F

Maaf kan aku tak bisa memahami

F

maksud amarahmu

Am Em

Membaca dan mengerti

F

Isi hatimu

Pre-Chorus

C F

Ampuni aku yang telah memasuki

F

kehidupan kalian

Am Em F G

Mencoba mencari celah dalam hatimu

Chorus