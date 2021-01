Farida Pasha 'Mak Lampir' Meninggal, Ify Alyssa Banjir Ucapan Duka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Farida Pasha 'Mak Lampir' meninggal dunia Sabtu (16/1/2021) pukul 19.35 WIB.

Mendengar kabar duka tersebut, rekan artis pun langsung menyerbu akun Instagram Ify Alyssa, cucu bintang sinetron Misteri Gunung Merapi itu.

Diketahui, Ify Alyssa membagikan kabar duka meninggalnya sang nenek di akun Instagramnya, Minggu (17/1/2021) pagi.

Farida Pasha yang dikenal luas lewat peran Mak Lampir di sinetron Misteri Gunung Merapi itu meninggal dunia, Sabtu (16/1/2021) pukul 19.35 WIB.

Farida Pasha yang memulai karir bermain film di tahun 1970-an itu menghembuskan nafas terakhirnya setelah diketahui sakit.

Aktris gaek Farida Pasha dikabarkan meninggal dunia, Sabtu (16/1/2021) pukul 19.35 WIB. Farida Pasha terkenal salah satunya lewat peran Mak Lampir di Sinetron Misteri Gunung Merapi. (istimewa)

Ify Alyssa yang dikenal sebagai penyanyi dan kekasih musisi Gerald Situmorang itu adalah salah satu cucu Farida Pasha pemeran Mak Lampir.

Meski neneknya, Ify Alyssa menyebut Farida Pasha sebagai ibu.

"Love you so much Ibu sayang, yang tenang di Surga. Titip peluk untuk papa ya," tulis Ify Alyssa di akun Instagram, Minggu pagi.

Sejurus kemudian, banyak komentar para selebritas yang mendoakan kepergian selamanya Farida Pasha pemeran Mak Lampir.

"Kak Ifyyyy turut berduka cita. Semoga ibu ditempatkan di sisi Allah yang paling mulia bersama papa. Semoga Kak Ify dan keluarga di beri kekuatan," tulis Naura.

Musisi Indra Lesmana juga menuliskan ucapan duka untuk Farida Pasha.