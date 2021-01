Chord Gitar dan Video Kamu dan Kenangan Maudy Ayunda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Kamu dan Kenangan dinyanyikan Maudy Ayunda.

chord gitar Kamu dan Kenangan dilengkapi lirik lagu Kamu dan Kenangan dinyanyikan Maudy Ayunda.

Intro : Am Am

Am Am

Seusai itu, senja jadi sendu

Dm

awan pun mengabu

G G

kepergianmu, menyisakan duka

C

dalam hidupku

Am Am

Ku meminta rindu, menyesali waktu

Dm

mengapa dahulu

G G

tak ku ucapkan aku mencintaimu

C

sejuta kali sehari

Dm

Walau masih bisa senyum

E Am

namun tak selepas dulu

C D G

kini aku kesepian

Reff :

C

Kamu dan segala kenangan

Bm E Am

menyatu dalam waktu yang berjalan

C7 F

dan aku kini sendirian

Dm G

menatap dirimu hanya bayangan

C

Tak ada yang lebih pedih

Bm E Am

daripada kehilangan dirimu

C7 F

cintaku tak mungkin beralih

Dm G

sampai mati hanya cinta padamu

A# (D#)

padamu

Outro:

A#m

Ku mencintaimu (mencintaimu)

A#m A#m

kamu (kamu) dan kenangan

Berikut, video musik Kamu dan Kenangan dalam chord Maudy Ayunda.

