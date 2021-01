Chord Gitar Lagu Sugeng Dalu Denny Caknan, Video Sugeng Dalu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sugeng Dalu dipopulerkan Denny Caknan.

Termasuk, video Sugeng Dalu di akhir artikel ini.

Lagu Sugeng Dalu MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Sugeng Dalu dilengkapi lirik lagu Sugeng Dalu dinyanyikan Denny Caknan.

Intro : Dm G C Am

Dm G C G….

C

Sugeng dalu..

Dm G C

..Ati sing biyen tau ngelarani

Dm -Em F

..Wis suwe we ra rene

G

We lungo mung masalah sepele

C G

We golek liyane...

C

Tambah loro..

Dm G C

..Yakin we teko nambahi sengsoro

Dm -Em F

..Ngrusak tatanan ati

F

Sing wis pingin lali

G C C7

karo gedhe dhuwure balunganmu..

*)

Dm F

Aku wis ora gagas kata luka

C C

Wis cukup wingi ra pengen mbaleni

Dm F

Mario lehmu dolanan ati

G G

Wis wayahe we kapok mblenjani..

Reff :

F

Udan tangise ati..

G Em

.. Saiki wes rodo terang

A F

.. Masio iseh kadang kelingan

G C

.. Kowe seng tak sayang-sayang..



C7 F

Saiki mung cerito loro..

G Em

.. Mpun kadung mbekas ning dodo

A F

.. Perihe ati sing mbok paringi

G C G

.. Wis cukup ra bakal tak baleni..

.

Musik : C F Dm G

Em A Dm G C C7

*)

Dm F

Aku wis ora gagas kata luka

C C

Wis cukup wingi ra pengen mbaleni

Dm F

Mario lehmu dolanan ati

G G

Wis wayahe we kapok mblenjani..

Reff :

F

Udan tangise ati..

G Em

.. Saiki wes rodo terang

A F

.. Masio iseh kadang kelingan

G C

.. Kowe seng tak sayang-sayang..

C7 F

Saiki mung cerito loro..

G Em

.. Mpun kadung mbekas ning dodo

A F

.. Perihe ati sing mbok paringi

G C

.. Wis cukup ra bakal tak baleni..

F G

Perihe ati sing mbok paringi..

C

Ora tak baleni..

Outro : C

Berikut, video musik Sugeng Dalu dalam chord Denny Caknan.

Itulah, chord gitar Sugeng Dalu dipopulerkan Denny Caknan serta video YouTube Sugeng Dalu dalam kunci gitar atau chord Denny Caknan.