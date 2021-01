Chord Gitar dan Video Lagu Satru Denny Caknan Ft Happy Asmara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord kunci gitar dan video Lagu Satru Denny Caknan ft Happy Asmara.

Lagu Satru dinyanyikan Denny Caknan Ft Happy Asmara.

Lagu Satru diciptakan dan dipopulerkan Denny Caknan.

Video klip Lagu Satru dirilis pada 17 Januari 2021 dan trending masuk YouTube.

Berikut chord kunci gitar dan video Satru Denny Caknan ft Happy Asmara.

(Intro) C G

F -Em A..

Dm Em F G..

C G

unine batin dungoku..

F G Am

ra luput ko jenengmu..

Dm G Em Am

aku ngedem-ngedem atimu..

F G

bakoh mempertahankanmu..

(Intro) Am F -C/E Dm G

F C

Gusti.. kulo mpun manut dalane..

Dm G C

mung jenengan sing ngatur critane..

Am Em

sing jelas aku mikir kedepane..

F G

opo bakal hubungan satru sak teruse..

(Chorus)

F G Em Am

tulung percoyo aku sayang awakmu..

Dm Em Am A

buktine sampean nglirik liyane..

F G Em

sumpah ra koyo sing

Am Dm

mbok pikir selama iki..

G C

mas isoku meneng.. ngajeni awakmu..