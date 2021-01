Chord Gitar Lagu Cinta yang Sempurna Kangen Band, Video Cinta yang Sempurna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cinta yang Sempurna dipopulerkan Kangen Band.

Berikut, chord gitar Cinta yang Sempurna dilengkapi lirik lagu Cinta yang Sempurna dinyanyikan Kangen Band.

Intro : Am F Am G E..

*)

Am C

seperti bintang di langit

G

begitu cinta kita

E

takan pernah binasa

Am

meski terhapus masa

C

terima kasih Tuhan

G

kau telah sempurnakan

E

telah engkau ciptakan

Am

dia untuk diriku

Interlude : Am F Am G E

Am C

aku bukan pujangga

G

yang pandai merangkai kata

E

yang ku punya hanyalah

Am

hanya segenggam cinta

C

saat kita melaju

G

di atas dua roda

E

pegang erat pundakku

Am

saat meninggalkanmu

Reff :

C G

lupakan aku bila itu

E Am

terbaik untukmu jangan pernah

C G

kau tanyakan cinta dan ketulusan

E Am

yang kaupun tak punya biarlah

C G

aku akan pergi tinggalkan

E Am

semua cinta ini selamanya

#)

G

patahkanlah sayapku

F

saat aku mencoba

E

berpaling dari kasih

Am

dan sayangmu

G

maka bunuhlah aku

F

bila aku mencoba

E

berpaling dan mencari

Am

penggantimu

Interlude : Am G F E [2x] Am

Kembali ke : *, Reff, #) [2x]

Outro : Am G F E [2x] Am