Drama Korea Terbaru 2021 She Would Never Know Tayang Perdana, Sinopsis She Would Never Know

Ilustrasi. Simak, drama Korea terbaru 2021 berjudul She Would Never Know serta sinopsis She Would Never Know.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Satu drama Korea terbaru 2021 akan tayang pada Januari 2021.

Adapun, drakor tersebut berjudul She Would Never Know.

Drama terbaru dari JTBC ini menayangkan episode perdana pada Senin (18/1/2021).

Dua pemain utama She Would Never Know adalah Won Ji Ah dan Roowon SF9.

Tayangan drama Korea terbaru 2021 dapat disaksikan di saluran televisi JTBC dan paltform iQIYI.

She Would Never Know tayang setiap Senin dan Selasa pukul 21.30 KST, atau pukul 19.30 WIB.

Drama merupakan drama komedi romantis yang diadaptasi dari web novel tahun 2017 berjudul Sunbae, Don’t Put That Lipstick, yang ditulis oleh Elise.

Won Ji Ah didaulat sebagai pemeran utama.

Won Ji Ah memulai debutnya pada 2015 lewat film The Choosen: Forbidden Cave.

Sementara, lawan mainnya Roown adalah salah satu personel boyband SF9.