Chord Gitar dan Video Gadis Malam Java Jive

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Gadis Malam dinyanyikan Java Jive.

Termasuk, video Gadis Malam di akhir artikel ini.

Baca juga: Chord Gitar dan Video Hujan Kemarin Taxi Band

Baca juga: Chord Gitar dan Video Tetap Tersenyum Kawan Dhyo Haw

Lagu Gadis Malam MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Gadis Malam dilengkapi lirik lagu Semua Berlalu dinyanyikan Java Jive.

E A (2x)

E

Gadis malam berjalan pelan

A E

Adakah tujuan kemana langkahnya

E

Dan seorang pria melirik cepat

A E

Menahan sang dara hasrat pun bicara

E C#m B

Sudut yang ada di hening malam

A E

Jadi satu saksi haramnya transaksi

Reff

Deru nafas memacu di dalam ruang

C A G

Seiring hasrat manusia oh

D G

Gelap melanda jiwa

A

Dan mereka terlena oh begitu cepat

B E

Dosa itu terbuat

Int: E C#m B A

E C#m B

Jari yang lentik lemah meraih

A E

Setumpuk uang kertas dan pergi bergegas

E C#m B

Malam meninggi langkah sang gadis

A E

Pelan dan menghilang di pekatnya malam

Back to Reff

E C#m B

Hai gadis malam adakah telintas

A

Tuk kembali pulang

E

Ke dunia yang hilang

Berikut, video musik Gadis Malam dalam chord Java Jive.

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Gadis Malam dinyanyikan Java Jive, serta video Gadis Malam. ( Tribunlampung.co.id / Noval Andriansyah )