Chord Gitar dan Video Tetap Tersenyum Kawan Dhyo Haw

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Tetap Tersenyum Kawan dinyanyikan Dhyo Haw.

Termasuk, video Tetap Tersenyum Kawan di akhir tulisan ini.

Baca juga: Chord Gitar dan Video Masih Rossa

Baca juga: Lirik Lagu dan Video Kamu & Kenangan Dinyanyikan Maudy Ayunda

Lagu Tetap Tersenyum Kawan MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Tetap Tersenyum Kawan dilengkapi lirik lagu Tetap Tersenyum Kawan dinyanyikan Dhyo Haw.

G Am

kenangan terakhir

D

buat ku tak bisa

G

lupakan dirimu

Em Am

saat kita bersama

D

berbagi rasa

G

habiskan waktu

Em Am

semua yang sering kau lakukan

D

tapi kini tak akan lagi

G

bisa kudengar

Am D G Em 2x

G Am

cahaya mentari

D

tak bersinar terang

G

seakan kecewa

Em

karna kau tak ada

Am

buatku tertawa lagi

D

buatku tak sepi lagi

G

rindu kami bertumpuk disini

Em Am

hidup ini adalah pilihan

D

yang harus kamu pilih

G

yang terbaik tuk jalanmu sendiri

Em Am

sekarang kau yang memilih

D

jalanmu sendiri

G

jadi kini kau yang harus jalani

* Reff

C

tetap tersenyum kawan

D

tatap mataku kawan

G Em

jangan pernah kau merasa sepi sendiri

Am

kami disini kawan

D G

tetap menunggumu bersama - sama lagi

C

tetap tersenyum kawan

D

tatap mataku kawan

G Em

jangan pernah kau merasa sepi sendiri

Am

kami disini kawan

D G

tetap menunggumu bersama - sama lagi

Em Am D G

tetap menunggumu bersama - sama lagi

Berikut, video musik Tetap Tersenyum Kawan dalam chord Dhyo Haw.

Itulah, chord Tetap Tersenyum Kawan dinyanyikan Dhyo Haw serta video YouTube Tetap Tersenyum Kawan. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )