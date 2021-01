Chord ST12 Jangan Pernah Berubah, Video Jangan Pernah Berubah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord ST12 berjudul Jangan Pernah Berubah.

Serta, video Jangan Pernah Berubah di akhir tulisan ini.

Lagu Jangan Pernah Berubah MP3

Berikut, chord Jangan Pernah Berubah dilengkapi lirik lagu Jangan Pernah Berubah dipopulerkan ST12.

Am Em

Biarkan waktu teruslah berputar

Dm Am

Mencintai kamu penuh rasa sabar

C Dm

Meski sakit hati ini kau tinggalkan

Em E

Ku ikhlas 'tuk bertahan

Am Em

Cintaku padamu begitu besar

Dm Am

Namun kau tak pernah bisa merasakan

C Dm

Meski sakit hati ini kau tinggalkan

Em E

Ku ikhlas 'tuk bertahan

(*)

F G C Bm Am

Kau meninggalkanku tanpa perasaan

Bm E Am

Hingga ku jatuhkan air mata

Em Am

Kekecewaan ku sungguh tak berarah

Dm E Am

Biarkan ku harus bertahan

Reff 1

F G C

Jangan pernah kau coba untuk berubah

Dm E Am

Tak relakan yang indah hilanglah sudah

F G C

Jangan pernah kau coba untuk berubah

Dm E Am

Tak relakan yang indah hilanglah sudah