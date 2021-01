Chord Gitar dan Video Semua Berlalu Via Vallen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Semua Berlalu dinyanyikan Via Vallen.

Termasuk, video Semua Berlalu di akhir artikel ini.

Lagu Semua Berlalu MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Semua Berlalu dilengkapi lirik lagu Semua Berlalu dinyanyikan Via Vallen.

Intro : C D Em D C D Em

D C D

Yang telah berlalu biarlah berlalu

Em Em

Jangan lagi kau cari aku

D C D

Dan harap kau tahu bahwa diriku

Em Em

Bukan milikmu lagi seutuhnya

D C D

Biarlah senyumanmu menerangi gelapku

Em Em

Saat ku membutuhkanmu kasih

D C D

Biarlah bayanganmu yang hadirkan sentuhan

Em Em

Seribu kenangan indah hoooo

Reff :

D C D

Biarlah semua berlalu pergi dan takkan kembali

Em Em

Kini aku relakan (kini aku relakan)

D C D

Biar ku tutup luka meski aku tersakiti

Em

Cukup aku yang rasa

Interlude :

D C D Em

C D

Biarlah semua berlalu pergi dan takkan kembali

Em Em

Kini aku relakan (kini aku relakan)

D C D

Biar ku tutup luka meski aku tersakiti

Em Em

Cukup aku yang rasa (cukup aku yang rasa)

D C D

Biarlah semua berlalu pergi dan takkan kembali

Em Em

Kini aku relakan (kini aku relakan)

D C D

Biar ku tutup luka meski aku tersakiti

Em

Cukup aku yang rasa

Outro :

D C D Em D C D Em D

Berikut, video musik Semua Berlalu dalam chord Via Vallen.