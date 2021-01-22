Chord Gitar
Chord Gitar dan Video Dalan Liyane Hendra Kumbara
Simak, chord Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara. Termasuk, video Dalan Liyane di akhir tulisan ini, di aplikasi YouTube Music.
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Ilustrasi. Simak, chord Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara. Termasuk, video Dalan Liyane di akhir tulisan ini, di aplikasi YouTube Music.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara.
Termasuk, video Dalan Liyane di akhir tulisan ini.
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Lagu Dalan Liyane MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.
Berikut, chord gitar Dalan Liyane dilengkapi lirik lagu Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara.
Intro : F..G..C Em Am -A
Dm..G..C..
.
C G C
... Sopo seng kuat nandang kahanan
Am A Dm
sopo seng ora kroso kelangan
F G Em
ditinggal pas sayang sayange
A Dm
pas lagi jeru jerune
G C
kowe milih dalan liyane..
Int. Fm C
C
Sopo seng kuat ditinggal lungo
Am A Dm
sopo seng atine ora loro
F G Em
kenangan sing wis tak lakoni
A Dm
tak simpen neng njero ati
G C
dewe wes ra dadi siji..
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung