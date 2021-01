Polres Way Kanan Gelar Sertijab Kasat Narkoba, Kapolsek Kasui dan Kapolsek Banjit

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan gelar sertijab Kasat Narkoba, Kapolsek Kasui dan Kapolsek Banjit, di gelar di halaman apel Polres Way Kanan, Jumat (22/01/2021).

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung mengatakan serah terima ini dilaksanakan mendasari surat telegram Kapolda Lampung Nomor: ST / 24 / I / KEP. /2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang pemberitahuan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Lampung.

Masih kata AKBP Binsar Manurung mutasi jabatan di lingkungan organisasi Polri merupakan hal yang biasa sebagai kelanjutan regenerasi kepemimpinan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perwira guna mengembangkan kariernya melalui jenjang penugasan yang beragam.

Sementara yang melaksanakan serah terima jabatan yakni Kasat Narkoba AKP Firmansyah yang telah menjabat selama 07 bulan diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Lampung dan digantikan IPTU Mirga Nurjuanda, jabatan lama PS Kapolsek Sekampung Udik Polres Lampung Timur

Jabatan PS Kapolsek Kasui Polres Way Kanan Iptu Eko Budiarto yang telah menjabat selama 1 tahun diangkat dalam jabatan baru PS Kapolsek Sekampung Udik Polres Lampung Timur dan digantikan AKP Abri Firdaus jabatan lama sebagai Kapolsek Banjit.

Selanjutnya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Banjit digantikan oleh AKP Singgih Widada jabatan lama sebagai Kasubbagdalops Bagops Polres Way Kanan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Way Kanan mengatakan memasuki tahun 2021 masih menghadapi situasi pandemi Covid – 19 tentunya sangat membutuhkan perhatian dari kita sebagai anggota Polri.

"Jangan lupa kita tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai covid-19 dengan cara 4 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan)," ujarnya.

Demikian juga terhadap penjabat yang baru, selamat datang dan bertugas di fungsi yang baru dengan pengalaman yang ada, segera beradaptasi dengan lingkungan kerja di Polres Way Kanan.

Laksanakan tugas yang diberikan kepada saudara dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

“Saya berharap kepercayaan pimpinan dapat saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya,” tukas Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)