PT SIS Luncurkan New Carry Pick Up dengan Tampilan Baru

Memasuki tahun 2021, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan New Carry Pick Up yang merupakan Rajanya Pick Up. Peluncuran kendaraan niaga andalan Suzuki ini dilaksanakan melalui saluran YouTube Resmi Suzuki Indonesia, Kamis (21/1).

Managing Director 4W Sales & Marketing PT SIS Hideaki Tokuda mengatakan, New Carry Pick Up merupakan penyegaran produk

yang dilakukan oleh Suzuki. Sehingga New Carry Pick Up hadir dengan tampilan baru yang membuat New Carry Pick Up menjadi

kokoh, tangguh, dan aman.

Dengan tampilan baru, maka tak salah jika mobil ikonik yang sudah melegenda ini Wajah Barunya Ganteng, Rezeki Makin

Kenceng!

Tampilan baru ini terlihat dari dua pengembangan baru yang dilakukan oleh Suzuki, yakni ubahan desain front grille dan bumper

yang mengadopsi bentuk kapak yang disebut Hatched Axe.