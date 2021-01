Jadwal Liga Champions, Liverpool dan Barcelona Rabu 17 Februari 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Babak 16 besar leg pertama Liga Champions akan bergulir mulai Rabu 17 Februari 2021.

Dua tim Liverpool dan Barcelona akan menjalani laga perdana leg pertama kontra Leipzig dan PSG.

Laga leg pertama Babak 16 besar Liga Champions akan dibuka dengan laga wakil Jerman vs Inggris dan wakil Spanyol dan Prancis.

Antara lain Leipzig vs Liverpool Rabu 17 Februari 2021 mulai jam 03.00 WIB.

Lalu Barcelona vs PSG mulai jam 03.00 WIB.

Laga disiarkan Live Streaming SCTV dan channel TV partner UEFA yang juga dapat diakses via vidio.com.

Selain tim-tim di atas, ada juga laga Juventus melawan FC Porto.

Kemudian Atletico Madrid vs Chelsea, Atalanta vs Real Madrid, dan juga RB Leipzig vs Liverpool.

Berikut jadwal Liga Champions babak 16 besar selengkapnya:

17 Februari 2021 (Leg Pertama)