Chord Gitar dan Video Hargai Aku Armada

Berikut, chord gitar Hargai Aku dilengkapi lirik lagu Hargai Aku dinyanyikan Armada.

[intro] G E Am D

G

G E Am D G E

seringkali kau merendahkan ku

Am D Bm Em

melihat dengan sebelah matamu

Am D G

aku bukan siapa-siapa

G E Am D G E

selalu saja kau anggap ku lemah

Am D Bm Em

merasa hebat dengan yang kau punya

Am D G G7

kau sombongkan itu semua

[chorus]

C D G

coba kau lihat dirimu dahulu

Em Am D G G7

sebelum kau nilai kurangnya diriku

C D G

apa salahnya hargai diriku

Em Am D C D

sebelum kau nilai siapa diriku

G E Am D G E

seringkali kau merendahkan ku

Am D Bm Em

melihat dengan sebelah matamu

Am D G

aku bukan siapa-siapa

Berikut, video musik Hargai Aku dalam chord Armada.

