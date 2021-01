Chord Gitar dan Video Pesawat Tempur Iwan Fals

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Pesawat Tempurku dinyanyikan Iwan Fals.

video Pesawat Tempurku

Lagu Pesawat Tempurku MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Pesawat Tempurku dilengkapi lirik lagu Pesawat Tempurku dinyanyikan Iwan Fals.

Intro : C Am G F Dm C

C

Waktu kau lewat aku sedang mainkan gitar

Am G F C

Sebuah lagu yang kunyanyikan tentang dirimu

C

Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum

Am G F C

Lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur

C

Hei…kau yang manis singgahlah dan ikut bernyanyi

Am G F C

Sebentar saja nona..sebentar saja hanya sebentar

C

Rayuan mautku tak membuat kau jadi galak

Am G F C

Bagai seorang diplomat ulung engkau mengelak

Am G Am D

Kalau saja aku bukanlah penganggur sudah kupacari kau

Am G

Jangan bilang tidak … bilang saja iya…

F D G

Iya lebih baik daripada kau menangis

Reff :

C

Penguasa…penguasa… berilah hambamu uang

F C

Beri hamba uang beri hamba uang

Musik : C Am G C

C Am G Am F C