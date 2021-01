JADWAL Liga Inggris Pekan Ke-20, Ada Tottenham vs Liverpool dan Man United vs Sheff United

Ilustrasi. Simak, jadwal Liga Inggris pekan ke-20, di antaranya laga antara Tottenham vs Liverpool dan Man United vs Sheff United.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, jadwal Liga Inggris pekan ke-20, di antaranya laga antara Tottenham vs Liverpool dan Man United vs Sheff United.

Duel Tottenham vs Liverpool akan berlangsung pada Jumat (29/1/2021) pukul 03.00 WIB

Menjamu Liverpool, Tottenham tengah dalam performa terbaiknya meraih 2 kemenangan dan 2 kali seri.

Laga terakhir Spurs di Liga Inggris mereka mengalahkan Sheff United dengan skor 3-1 Minggu (17/1/2021).

Di mana Serge Aurier, Harry Kane dan Tanguy Ndombele menjadi pencetak gol bagi Spurs sementara David McGoldrick mencetak gol penghibur bagi Sheffield United.

The Reds datang ke pertandingan ini dengan hasil minor. Mereka imbang 0-0 vs Manchester United kemudian kalah lagi dari Burnley dengan skor tipis 1-0.

Terbaru di piala FA The Reds harus tersingkir kalah dari Man United dalam laga yang berlangsung di Old Trafford, Senin (25/1/2021), dengan skor 3-2

Tiga gol The Red Devils dicetak oleh Mason Greenwood (menit ke-26), Marcus Rashford (48'), dan Bruno Fernandes (78').

Sementara itu, dua gol Liverpool diborong Mohamed Salah (18', 59').

Dari ehad to head The Reds tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi vs Tottenham termasuk kemenangan 2-0 di Liga Champions.