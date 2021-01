Dilarang Bertemu, Ibu Titip Makanan untuk Anak Lewat Pagar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Viral video seorang ibu titipkan makanan buat anaknya.

Sebab, sang ibu dilarang bertemu dengan sang anak.

Video disebutkan direkam di daerah Cijayanti, Sentul, Bogor, Senin (18/1/2021).

Hingga Senin (25/1/2021), video yang diunggah di akun TikTok @awajie78 ini telah ditonton sebanyak 1,5 juta kali dan disukai oleh 60 ribu lebih pengguna TikTok.

Dalam video tersebut terlihat sang ibu membawa tas hijau dan biru yang berisi es krim serta buah-buahan.

Tas tersebut kemudian diberikan kepada seorang penghuni rumah lewat pagar, lantaran ia tidak bisa masuk ke rumah.

"Hai sayang mami kangen banget. Anakku, semua ini memang tak seberapa, mami bawakan ice cream sama buah-buahan buat kamu ya sayang."

"Semoga sampai ke sayang, dan dicicipin sama anak mami ya. I miss you so much baby, semoga akan da keajaiban untuk kita segera ketemu yah sayang, miss you so much my baby," tulis keterangan dalam video.

Saksikan video berita selengkapnya di bawah ini

Melihat hal tersebut, netizen memberikan beragam komentar.