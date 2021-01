Chord Gitar serta Video Aku Yang Tersakiti Judika

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Aku Yang Tersakiti dinyanyikan Judika.

Termasuk, video Aku Yang Tersakiti di akhir tulisan ini.

Baca juga: Lirik Lagu dan Video Tak Mungkin Bersama Dinyanyikan Judika

Baca juga: Chord Gitar dan Video Jadi Aku Sebentar Saja Judika

Lagu Aku Yang Tersakiti MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Aku Yang Tersakiti dilengkapi lirik lagu Aku Yang Tersakiti dinyanyikan Judika.

Intro: C G Am 2x

C G Am

Pernahkah kau merasa

Dm A G

Jarak antara kita

C G Am

Kini semakin terasa

Dm A G

Setelah kau kenal dia

C G Am

Aku tiada percaya

Dm A G

Teganya kau putuskan

C G Am

Indahnya cinta kita

Dm A G

Yang tak ingin ku akhiri

F G F G

Kau pergi tinggalkanku

Reff:

C

Tak pernahkah kau sadari

Am

Akulah yang kau sakiti

F

Engkau pergi dengan janjimu

G

yang telah kau ingkari

C

Oh Tuhan tolonglah aku

Am

Hapuskan rasa cintaku

F

Akupun ingin bahagia

G

Walau tak bersama dia