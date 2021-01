Lirik Lagu dan Terjemahannya Dynamite MP3 BTS, Video Dynamite

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Boy Band asal Korea Selatan Bangtan Sonyeondan atau lebih dikenal BTS resmi merilis MV terbaru yang berjudul Dynamite.

Berikut ini adalah lirik dan terjemahan lagu Dynamite –BTS.

Lagu ini dirilis pada Jumat (21/8/2021), yang merupakan lagu pertama BTS dalam bahasa Inggris.

Hingga saat ini, MV terbaru dari BTS ini telah ditonton lebih dari 817 juta kali di YouTube.

Penasaran dengan lirik lagu ini?

Berikut lirik lagu dan terjemahannya Dynamite yang dinyanyikan oleh BTS:

'Cause I-I-I'm in the stars tonight

So watch me bring the fire and set the night alight

Shoes on, get up in the morn'

Cup of milk, let's rock and roll

King Kong, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone

Sing song when I'm walking home

Jump up to the top, LeBron

Ding dong, call me on my phone

Ice tea and a game of ping pong, huh

This is getting heavy

Can you hear the bass boom? I'm ready (woo hoo)

Life is sweet as honey

Yeah, this beat cha-ching like money, huh

Disco overload, I'm into that, I'm good to go

I'm diamond, you know I glow up

Hey, so let's go

Reff