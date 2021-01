Meluncur di Lampung, All New CBR150R Siap Jadi Daya Tarik Baru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Meluncur di Lampung, All New CBR150R Siap Jadi Daya Tarik Baru Bandar Lampung – PT. Tunas Dwipa Matra (TDM) selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung secara resmi memperkenalkan Sepeda motor sport full fairing berperforma tinggi dengan karakter racing yang mempunyai sejumlah daya tarik baru, All New CBR150R di Event Virtual Launching melalui Live Instagram @Hondaloverlampung yang di selenggarakan pada hari Sabtu, 30 Januari 2021.

Dalam kegiatan ini, turut dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya Giveaway, Virtual Exhibition, Community Gathering, Riding Test, Customer Gathering dan di ramaikan pula oleh selebgramdan juga di iringi musik dari The Perdies band. Selain itu ada doorprize mulai dari Emas murni, Helm, Apparel, e-money dan masih banyak hadiah menarik lainnya.

Kegiatan ini semua dilakukan sesuai anjuran pemerintah sehingga dilakukan secara virtual dan kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Konsumen yang ingin melakukan pembelian unit ini cukup mudah, konsumen bisa menghubungi ke dealer terdekat tempat tinggal konsumen melalui link bit.ly/TDMLampung atau bisa mengunjungi dealer resmi sepeda motor Honda di Lampung karena dealer Honda masih terus beroperasional ditengah-tengah pandemi virus corona untuk tetap memberikan pelayanan kepada konsumen setia sepeda motor Honda

dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

General Manager Marketing TDM Dony Ronaldo mengatakan generasi baru All New CBR150R menunjukkan komitmen besar perusahaan untuk tetap memberikan produk yang dicintai dan menjadi teman untuk meraih mimpi. Model terbaru ini disuguhkan bagi pecinta motor sport Tanah Air yang energik dalam aktivitasnya.

"Sepeda motor sport tak lepas dari dari perhatian kami sebagai produsen, termasuk hadirnya All New CBR150R yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan akan sepeda motor sport yang lincah dan performa tinggi. Kami pun senantiasa memberikan layanan terbaik melalui jaringan penjualan dan servis yang tersebar di seluruh Lampung.” Terangnya.

CBR150R sepeda motor yang sangat nyaman. Saat menaikinya, pengendara akan mendapat feeling kelincahan dan mudah dikendalikan sesuai keinginan.

Sepeda motor ini akan menjadi pilihan terbaiik untuk penggemar sepeda motor sport. Performa dan handling terbaik menegaskan kekuatan sepeda motor sport sejati, fitur lebih canggih, serta hadir dengan desain beraura big bike yang menciptakan kesan agresif sejak pandangan pertama.

Konsep ”Total Control” yang menjadi dasar pengembangan pada setiap bagian sepeda motor sport full fairing ini bermuara pada satu tujuan, yaitu menyuguhkan kendali penuh yang menyenangkan sesuai keinginan pengendara.

All New CBR150R adalah jawaban perkembangan kebutuhan pecinta sepeda motor sport yang menyukai desain agresif, canggih, up to date, ringan, sekaligus lincah dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan.

Kelincahan model terbaru ini pun ditunjang dengan penyematan fitur terbaru assist/ slipper clutch dan inverted front suspension.