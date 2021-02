Lirik Lagu How You Like That MP3 BLACKPINK, Video How You Like That

Lirik lagu 'How You Like That' - BLACKPINK

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu berjudul How You Like That merupakan single terbaru dari girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK.

Berikut ini adalah lirik lagu How You Like That – BLACKPINK.

Lagu ini menjadi salah satu lagu comeback yang sangat ditunggu-tunggu oleh BLINK (sebutan penggermar BLACKPINK) diseluruh dunia.

Hingga Senin (1/2/2021), MV lagu ini telah ditonton lebih dari 756 juta kali oleh penggunan YouTube.

Dalam lagu ini, memperlihatkan penampilan baru Jennie, Rose, Jisoo, dan Lisa.

Penasaran dengan lirik lagu ini?

Berikut lirik lagu How You Like That) yang dinyanyikan oleh BLACKPINK:

Boran deusi muneojyeosseo

Badageul ttulko jeo jihakkaji

Ot kkeutjarak japgetdago

Jeo nopi du soneul ppeodeobwado

Dasi kamkamhan igose light up the sky

Ne du nuneul bomyeo I'll kiss you goodbye

Silkeot biuseora kkoljoeunikka

Ije neohui hana dul set

Ha how you like that?

You gon' like that that that that that

How you like that?

How you like that that that that that?