Chef Renatta Diajak Nikah, Kerap Dapat Kiriman Tak Senonoh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Renatta Moeloek atau Chef Renatta diajak nikah secara taaruf oleh seorang penggemarnya.

Ya, sejak kemunculannya di ajang Master Chef Indonesia, nama Renatta mulai meroket.

Selain karena keahliannya memasak, Renatta juga disorot karena pesonanya yang luar biasa.

Kecantikannya bahkan membuat Renatta kerap trending di media sosial.

Hingga akhirnya memunculkan tagline Harta, Tahta, dan Renatta.

Popularitas ini akhirnya membuat Renatta banyak dikenal dan sosial medianya pun ramai dikunjungi orang.

Namun, belakangan terkuak ada banyak tingkah netizen di media sosial Renatta yang membuatnya heran.

Hal itu ia ungkap pada Sabtu (30/1/2021).

"Semenjak gua appear on TV, tiba-tiba followers naik banget. And random people start like talking to me," ujar Chef Renatta.

