Janji Boy Wiliiam ke Lesti Kejora, Kekasih Rizky Billar Bikin Pengakuan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presenter Boy William berjanji kepada Lesti Kejora saat keduanya bertemu.

Saat itu, Lesti mengaku bahwa dirinya tidak fasih berbicara dalam Bahasa Inggris.

Bahkan, ia pernah tidak lulus dalam mata kuliah Bahasa Inggris.

Pengakuan Lesti bermula saat Boy ingin tahu pengetahuan Lesti Kejora berbicara menggunakan Bahasa Inggris.

Melalui kanal YouTube Boy William pada Selasa (2/2/2021), Boy bertanya soal lagu luar negeri yang diketahui Lesti.

"Kamu lagu Inggris ada yang tahu enggak?" tanya Boy.

Lesti Kejora mengaku mengetahui beberapa lagu luar negeri yang disukainya.

Bahkan, lagu tersebut sering Lesti nyanyikan bersama sang kekasih, Rizky Billar.

"You Raise Me Up, All I Ask, dedek suka lagu itu."

"Dedek sering dengerin sama Kak Billar," ujar Lesti Kejora.

