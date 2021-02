Jenazah Artis Marco Panari Dikremasi, Angela Gilsha Nyanyikan Lagu Let It Be

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Marco Panari meninggal dunia Senin 1 Februari 2021.

Kini jenazah Marco Panari dikremasi di Mumbul, Nusa Dua, Bali, Selasa 2 Februari 2021.

Ibadah pelepasan jenazah Marco Panari digelar pukul 11.00 WITA di Rumah Duka RSAD Denpasar.

Angela Gilsha, kakak kandung dari Marco Panari hadir memberikan penghormatan terakhir untuk sang adik.

Dalam salah satu sesi, Angela Gilsha dan sang ayah mempersembahkan sebuah lagu dalam ibadah pelepasan itu.

Keduanya membawakan lagu Let It Be dari The Beatles dalam sesi tersebut.

Meski tak ada air mata ketika bernyanyi, Angela tampak sangat menghayati tiap baris lirik di lagu tersebut.

Angela dan orangtuanya juga tampak tegar ketika membawakan lagu tersebut.

Mereka cukup kuat memberikan penghormatan terakhirnya untuk mendiang Marco.

Lantunan doa juga terus dibacakan dalam prosesi tersebut. Prosesi ibadah pelepasan tersebut tampak berjalan dengan penuh haru dan khidmat.

