Chord Gitar dan Video Yang Terlupakan Iwan Fals

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Yang Terlupakan yang dipopulerkan Iwan Fals.

Termasuk, video Yang Terlupakan di akhir tulisan ini.

Lagu Yang Terlupakan MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Yang Terlupakan dilengkapi lirik lagu Yang Terlupakan dinyanyikan Iwan Fals.

[Intro] C G Am -G

C G Am Em F Fm -G

C G Am G

Denting piano kala jemari menari

F C Dm F

Nada merambat pelan di kesunyian malam

Fm C

Saat datang rintik hujan

G Am

Bersama sebuah bayang

F G C

Yang pernah terlupakan...

[Intro] C G Am -G 2x

C G Am G

Hati kecil berbisik, untuk kembali padanya

F C

Seribu kata menggoda

Dm F

Seribu sesal di depan mata

Fm C G Am

Seperti menjelma waktu aku tertawa

F G C

Kala memberimu dosa

...G Am G

C G Am G

Oh...maafkanlah

C G F G

Oh...maafkanlah

[Reff]

C Em

Rasa sesal di dasar hati

F G

Diam tak mau pergi

C Em F G

Haruskah aku lari dari kenyataan ini

F Fm C Bm Am

Pernah ku mencoba tuk sembunyi

F G C

Namun senyummu tetap mengikuti

[Interlude] Em Am G F Em Dm G

C Em Am G F Em Dm F G

Kembali ke [*] [Reff]

Berikut, video musik Yang Terlupakan dalam chord Iwan Fals.

Itulah, chord Yang Terlupakan yang dipopulerkan Iwan Fals serta video Yang Terlupakan dalam kunci gitar atau chord Iwan Fals. ( Tribunlampung.co.id / Noval Andriansyah )